В Пензе начали рассматривать иск к организатору концерта певицы Славы

Общество

В Пензе начали рассматривать иск к организатору концерта певицы Славы
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В Пензе в Октябрьском районном суде рассматривается иск к организатору концерта певицы Славы. Его подало региональное управление Роспотребнадзора.

Скандальное выступление состоялось вечером 1 марта в рамках юбилейного тура артистки (25 лет на сцене). По отзывам поклонников, певица выглядела предельно усталой, не попадала в фонограмму, уходила со сцены.

Сама Слава поясняла, что выступление стало заключительным в ее туре, поэтому она очень плохо себя чувствовала морально и физически. Отмена концерта грозила бы миллионными штрафами.

Управление Роспотребнадзора по Пензенской области предложило жителям региона, посетившим концерт и оставшимся недовольными, присоединиться к коллективному иску против организатора. Всего это сделали более 70 человек.

«Идентичность предмета и оснований требований, а также совпадение фактических обстоятельств у всех присоединившихся лиц позволяют рассматривать заявленные требования в рамках единого производства», - сообщили в Октябрьском районном суде.

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