В осенний призыв отправятся служить более 1 100 пензенцев

С 1 октября в России стартовал осенний призыв. Первые отправки новобранцев из Пензенской области пройдут уже 10 октября.

В этом году призыв имеет ряд особенностей: впервые мероприятия проходят круглый год, а учет призывников и взаимодействие с ними практически полностью переведены в цифровой формат. Об этом во вторник, 6 октября, на брифинге в правительстве напомнил военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков.

По его словам, граждане, подлежащие призыву, могут в течение всего года проходить медицинское освидетельствование и профессиональный психологический отбор. Это помогает равномерно распределить нагрузку на призывные пункты.

«В октябре - декабре 2026 года из нашей области планируется отправить более 1 100 призывников», - сообщил Андрей Сурков.

Новобранцы из Пензенской области будут служить во всех родах и видах Вооруженных Сил РФ по всем военным округам.

Военком подчеркнул: это уже не первый призыв в условиях проведения СВО.

«По заявлению начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковника Е. Бурдинского, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для выполнения задач специальной военной операции в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, а также на территории Украины направляться не будут», - заявил Андрей Сурков.

В весенний призыв (в апреле - июле) армию пополнили около 1 200 пензенских призывников. Срок военной службы остается неизменным - 1 год.