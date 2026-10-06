В Пензе в торгово-развлекательном комплексе прошла учебная эвакуация

Во вторник, 6 октября, с 10:00 до 11:00 в пензенском ТРК «Коллаж» отработали действия в случае пожара с учебной эвакуацией.

По легенде в одном из магазинов было зафиксировано возгорание. Под руководством сотрудников госпожнадзора персонал запустил систему оповещения и вывел людей через основные и запасные выходы.

Занятие прошло в штатном режиме. Посетители соблюдали очередность, не собираясь в толпу, работники проверяли, не осталось ли кого-нибудь в помещениях.

Эвакуация заняла около 3 минут, в безопасную зону вывели больше 300 человек.

«Многие уверены, что знают, как действовать при пожаре, но практический опыт оказывается эффективнее теоретических размышлений. Когда человек физически проходит путь эвакуации, он фиксирует в памяти последовательность верных шагов.

Именно поэтому подобные занятия - важная часть профилактики», - заключила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.