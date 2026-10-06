В Пензе в торгово-развлекательном комплексе прошла учебная эвакуация

Общество

В Пензе в торгово-развлекательном комплексе прошла учебная эвакуация
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Во вторник, 6 октября, с 10:00 до 11:00 в пензенском ТРК «Коллаж» отработали действия в случае пожара с учебной эвакуацией.

В Пензе в торгово-развлекательном комплексе прошла учебная эвакуация

По легенде в одном из магазинов было зафиксировано возгорание. Под руководством сотрудников госпожнадзора персонал запустил систему оповещения и вывел людей через основные и запасные выходы.

В Пензе в торгово-развлекательном комплексе прошла учебная эвакуация

Занятие прошло в штатном режиме. Посетители соблюдали очередность, не собираясь в толпу, работники проверяли, не осталось ли кого-нибудь в помещениях.

В Пензе в торгово-развлекательном комплексе прошла учебная эвакуация

Эвакуация заняла около 3 минут, в безопасную зону вывели больше 300 человек.

В Пензе в торгово-развлекательном комплексе прошла учебная эвакуация

«Многие уверены, что знают, как действовать при пожаре, но практический опыт оказывается эффективнее теоретических размышлений. Когда человек физически проходит путь эвакуации, он фиксирует в памяти последовательность верных шагов.

В Пензе в торгово-развлекательном комплексе прошла учебная эвакуация

Именно поэтому подобные занятия - важная часть профилактики», - заключила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

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