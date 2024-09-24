Общество

В администрации Пензы прояснили вопрос покраски подвесного моста

В Пензе в текущем году не собираются перекрашивать подвесной мост через Суру. Власти ссылаются на отсутствие денег на эти цели.

С соответствующим вопросом в редакцию PenzaInform.ru обратился читатель. «Будут ли перекрашивать подвесной мост в Пензе? Краска поблекла», - поинтересовался он. Его вопрос был перенаправлен в администрацию города.

«Проведение покрасочных работ подвесного моста в 2024 году не запланировано в связи с дефицитом денежных средств, выделяемых на ремонт и обслуживание улично-дорожной сети города Пензы.

Возможность проведения покрасочных работ будет рассмотрена в 2025-2026 году, исходя из реальных возможностей бюджета Пензы», - говорится в ответе за подписью замглавы администрации по городскому хозяйству Ильдара Усманова.

Подвесной мост через Суру покрасили в ярко-рубиновый в сентябре 2020 года. Предварительно подрядчик очистил поверхности конструкции кварцевым песком, обезжирил их, огрунтовал. Работы обошлись в 7,4 млн рублей.

