В администрации Пензы прояснили вопрос покраски подвесного моста

В Пензе в текущем году не собираются перекрашивать подвесной мост через Суру. Власти ссылаются на отсутствие денег на эти цели.
С соответствующим вопросом в редакцию PenzaInform.ru обратился читатель. «Будут ли перекрашивать подвесной мост в Пензе? Краска поблекла», - поинтересовался он. Его вопрос был перенаправлен в администрацию города.
«Проведение покрасочных работ подвесного моста в 2024 году не запланировано в связи с дефицитом денежных средств, выделяемых на ремонт и обслуживание улично-дорожной сети города Пензы.
Возможность проведения покрасочных работ будет рассмотрена в 2025-2026 году, исходя из реальных возможностей бюджета Пензы», - говорится в ответе за подписью замглавы администрации по городскому хозяйству Ильдара Усманова.
Подвесной мост через Суру покрасили в ярко-рубиновый в сентябре 2020 года. Предварительно подрядчик очистил поверхности конструкции кварцевым песком, обезжирил их, огрунтовал. Работы обошлись в 7,4 млн рублей.
Новости по теме
- На остановке «Дом офицеров» появился новый павильон
- Одаренные дети будут добираться до «Артека» за счет бюджета
- В Кузнецке на ремонт дорог в новом году потратят почти 100 млн рублей
- Утвержден бюджет города Пензы на 2026 год
- Снег с улиц Пензы попросили не вывозить по утрам
- На ул. Осоавиахимовской пензенцы продолжают жить в аварийном доме
- Срок монтажа павильона на остановке «Дом офицеров» перенесли
- Домовые чаты в мессенджере MAX хотят сделать обязательными
- В Пензе ликвидируют последствия субботних метелей
- Улицы Пензы от снега очистят свыше 100 спецмашин
Последние новости
- Погода в регионе 3 января: плюсовые отметки и сильный ветер
- Две больницы региона получат новое оборудование для реабилитации
- Пенсии, пособия, выплаты: что изменится в 2026 году
- Детский сад № 3 в Каменке отремонтируют за 58 млн рублей
- Пензенцам начали поступать опасные денежные переводы
- Появились подробности 2 серьезных коммунальных аварий в Пензе
- 2 января в Пензенской области будет идти небольшой снег
- В 2026 году в Пензенском районе отремонтируют дорогу через Кучки
- В 2025 году услугами соцтакси пользовались 212 пензенцев
- Названы сроки хранения прошлогодних салатов и горячих блюд
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!