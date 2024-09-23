В Пензе проверят мигранта, позвавшего девушку в кино

23.09.2024 | 09:56

В Пензе проведут проверку по информации о том, что на ГПЗ мигрант приставал к 17-летней девушке, якобы он уговаривал ее пойти с ним в кино.

О мужчине, проявившем знаки внимания к молодой пензячке, сообщили очевидцы в Сети. По их словам, в субботу, 21 сентября, мигрант подошел к горожанке на остановке на улице Измайлова и попытался познакомиться.

Девушка отказала, сообщив, что у нее есть парень и она несовершеннолетняя. Но незнакомец начал уговаривать пензячку сходить с ним в кино.

Случившимся заинтересовались в следственном комитете.

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пензенской области Владимиру Викторовичу Игнатенкову доложить о ходе проводимой проверки и установленных обстоятельствах», - сообщили в информационном центре СК РФ.