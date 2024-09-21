Сетевое издание|18+|Суббота|21 сен 2024|16:04
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

22 сентября погода будет сухой, но нежаркой

Печать
Telegram

По прогнозам Приволжского УГМС, воскресенье, 22 сентября, будет по-сентябрьски нежарким.

Синоптики обещают переменную облачность, преимущественно без осадков.

Скорость ветра составит 8-13 м/с. Ночью он будет дуть с запада, днем сменится на северный. Синоптики предупреждают, что тем самым откроется дорога для атмосферного фронта из акватории Северо-Ледовитого океана, в связи с чем существенно похолодает.

Ночью термометр покажет +6...+11 градусов, днем воздух прогреется до +14...+19.

В ГУ МЧС России по Пензенской области напомнили, что в регионе по-прежнему сохраняется чрезвычайная пожарная опасность леса (V класс) и действует особый противопожарный режим.

Согласно народным приметам, если 22 сентября много паутины, то осень будет погожей, а зима - морозной. А наличие комаров говорило о том, что зима, напротив, будет мягкой.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте