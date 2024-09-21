22 сентября погода будет сухой, но нежаркой

21.09.2024 | 15:34

По прогнозам Приволжского УГМС, воскресенье, 22 сентября, будет по-сентябрьски нежарким.

Синоптики обещают переменную облачность, преимущественно без осадков.

Скорость ветра составит 8-13 м/с. Ночью он будет дуть с запада, днем сменится на северный. Синоптики предупреждают, что тем самым откроется дорога для атмосферного фронта из акватории Северо-Ледовитого океана, в связи с чем существенно похолодает.

Ночью термометр покажет +6...+11 градусов, днем воздух прогреется до +14...+19.

В ГУ МЧС России по Пензенской области напомнили, что в регионе по-прежнему сохраняется чрезвычайная пожарная опасность леса (V класс) и действует особый противопожарный режим.

Согласно народным приметам, если 22 сентября много паутины, то осень будет погожей, а зима - морозной. А наличие комаров говорило о том, что зима, напротив, будет мягкой.