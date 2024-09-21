22 сентября погода будет сухой, но нежаркой

По прогнозам Приволжского УГМС, воскресенье, 22 сентября, будет по-сентябрьски нежарким.
Синоптики обещают переменную облачность, преимущественно без осадков.
Скорость ветра составит 8-13 м/с. Ночью он будет дуть с запада, днем сменится на северный. Синоптики предупреждают, что тем самым откроется дорога для атмосферного фронта из акватории Северо-Ледовитого океана, в связи с чем существенно похолодает.
Ночью термометр покажет +6...+11 градусов, днем воздух прогреется до +14...+19.
В ГУ МЧС России по Пензенской области напомнили, что в регионе по-прежнему сохраняется чрезвычайная пожарная опасность леса (V класс) и действует особый противопожарный режим.
Согласно народным приметам, если 22 сентября много паутины, то осень будет погожей, а зима - морозной. А наличие комаров говорило о том, что зима, напротив, будет мягкой.
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