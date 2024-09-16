16.09.2024 | 09:33

В трех районах Пензенской области выявили бешенство и объявили карантин. Соответствующий указ 13 сентября подписал губернатор Олег Мельниченко.

Эпизоотическими очагами признаны:

- подворье на улице Дорожной, 5, в селе Степановка Бессоновского района;

- подворье на улице Мира, 93, в селе Манторово Лунинского района;

- территория в 3 км на север от села Куракино Сердобского района.

Карантин установлен на 60 дней. На этот период неблагополучными по бешенству объявлены вышеперечисленные села, а также улицы 60 лет СССР, Максима Горького и Социальная в р. п. Лунино.

Для предотвращения распространения возбудителя после подворного обхода всех восприимчивых животных из семейств кошачьих, псовых и куньих, крупный рогатый скот, овец, коз, свиней и лошадей привьют антирабической вакциной.

В эпизоотических очагах проведут дезинфекцию и дератизацию.

На период карантина запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных, вывоз на убой, отлов диких восприимчивых особей.