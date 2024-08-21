Из-за аварий в Пензе отменили плановое отключение воды

21.08.2024 | 09:24

Плановое масштабное отключение воды в Пензе переносится из-за внепланового. Ночью в городе случилось сразу несколько аварий на сетях.

Они произошли на водоводах больших диаметров на ул. Кольцевой, Антонова, Чаадаева и Гагарина.

«Было принято решение об отмене запланированного на 21 августа отключения в целях недопущения возникновения чрезвычайной ситуации в городе и скорейшего восстановления подачи воды жителям», - пояснили в Горводоканале.

Сейчас на местах аварий идут работы, задействовано большое количество бригад и техники.

Без воды остались жители ГПЗ, Терновки и Спутника. В Заводском районе и на Шуисте по возможности планируется выполнить ремонт без отключения.

«Организован подвоз воды в отключенные районы. Заявки принимаются по телефону аварийно-диспетчерской службы 32-13-50», - добавили в ресурсоснабжающей организации.

Отключение, которое планировалось на 21 августа, переносится на более поздний срок и будет произведено до начала отопительного периода.