Внеплановое отключение: названы адреса подвоза воды и сроки ремонта

21.08.2024 | 11:53

В ночь на среду, 21 августа, в Пензе случилось несколько аварий на сетях. В результате жители ряда микрорайонов остались без воды.

В Терновке, Спутнике и на ГПЗ воды нет из-за проблем на водоводе диаметром 700 мм на ул. Кольцевой.

«Подвоз технической воды в первую очередь осуществляется в учреждения здравоохранения и детские сады», - сообщили в ресурсоснабжающей организации.

Горожане могут набрать техническую воду на ул. Тепличной, 11а (ТЦ «Тепличный»); ул. Олимпийской, 17 (ТЦ «Ашан»); ул. Терновского, 152.

«Машины будут находиться по данным адресам до полного разбора воды. После заправки автоцистерны вернутся на те же самые адреса», - добавили ресурсники.

Восстановить подачу воды планируется до конца дня.

В Пензе плановое масштабное отключение воды отменили из-за внепланового. Ночью в городе случились аварии на водоводах больших диаметров на ул. Кольцевой, Антонова, Чаадаева и Гагарина.