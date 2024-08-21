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Общество

Внеплановое отключение: названы адреса подвоза воды и сроки ремонта

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В ночь на среду, 21 августа, в Пензе случилось несколько аварий на сетях. В результате жители ряда микрорайонов остались без воды.

В Терновке, Спутнике и на ГПЗ воды нет из-за проблем на водоводе диаметром 700 мм на ул. Кольцевой.

«Подвоз технической воды в первую очередь осуществляется в учреждения здравоохранения и детские сады», - сообщили в ресурсоснабжающей организации.

Горожане могут набрать техническую воду на ул. Тепличной, 11а (ТЦ «Тепличный»); ул. Олимпийской, 17 (ТЦ «Ашан»); ул. Терновского, 152.

«Машины будут находиться по данным адресам до полного разбора воды. После заправки автоцистерны вернутся на те же самые адреса», - добавили ресурсники.

Восстановить подачу воды планируется до конца дня.

В Пензе плановое масштабное отключение воды отменили из-за внепланового. Ночью в городе случились аварии на водоводах больших диаметров на ул. Кольцевой, Антонова, Чаадаева и Гагарина.

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Источник — фото pxhere.com
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