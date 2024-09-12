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Общество

Знак «Во славу земли Пензенской» будут выдавать по новым правилам

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Почетный знак «Во славу земли Пензенской» не смогут получить те, у кого имеется неснятая или непогашенная судимость. Соответствующие изменения в указ губернатор Олег Мельниченко внес 10 сентября.

Теперь при предоставлении документов на соискание по желанию можно подать справку о наличии судимости или факте уголовного преследования либо о прекращении этого преследования по реабилитирующим основаниям.

«В случае ее отсутствия Управление государственной и муниципальной службы Правительства Пензенской области запрашивает вышеуказанную справку у уполномоченного органа в рамках межведомственного взаимодействия», - говорится в указе главы региона.

3 сентября почетного знака «Во славу земли Пензенской» был лишен основатель ГК «БИОТЭК» Борис Шпигель.

25 января 2024 года Измайловский районный суд Москвы признал Шпигеля, его супругу Евгению, а также бывшего генерального директора компании «Фармация» Антона Колоскова виновными в даче взяток в особо крупном размере (свыше 30 млн руб.) Ивану Белозерцеву в 2020 году, когда тот занимал пост губернатора Пензенской области.

Наличные, подарки и услуги полагались за покровительство ГК «БИОТЭК» при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения области.

Ивана Белозерцева приговорили к 12 годам лишения свободы, Бориса Шпигеля - к 11 годам заключения в колонии строгого режима. Обоим назначен штраф в размере свыше 450 млн рублей.

30 августа приговор вступил в силу.

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