Выплаты остатков маткапитала начнут в сентябре

11.09.2024 | 11:23

Выплачивать россиянам неиспользованные остатки маткапитала в размере до 10 000 рублей начнут с сентября. Об этом в среду, 11 сентября, в интервью «Интерфаксу» сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

За то, чтобы семьям могли выплачивать неистраченные остатки маткапитала, в июле выступил Президент России Владимир Путин.

«Ситуация такая известна. После того как люди расходуют основную часть материнского капитала, остается какая-то небольшая сумма, с которой вроде как и сделать уже ничего нельзя, поэтому, конечно, мы это обсуждали с Татьяной Алексеевной (Голиковой. - Прим. ред.). Нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги», - заявил Владимир Путин на встрече с семьями - финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное».

Он отметил, что для начала речь может идти о 10 000 рублей, а потом можно будет сделать и другие шаги. «Нужно организовать работу таким образом, чтобы люди могли использовать эти средства. Просто выплатить людям эти деньги - и все», - подчеркнул президент.

О порядке оформления выплаты рассказала «Парламентская газета». Согласно правилам, составленным Министерством труда РФ, семьи, у которых остаток маткапитала не превышает 10 000 рублей, получат уведомления от Социального фонда РФ в личном кабинете на портале госуслуг.

К сообщению будет прикреплено предзаполненное заявление для уточнения реквизитов. Его можно подать через «Госуслуги» или же в МФЦ (лично, через представителя, почтой).

«При подаче заявления на «Госуслугах» в личный кабинет надо загрузить заявление и копию документа, удостоверяющего личность родителя и ребенка: паспорт или свидетельство о рождении», - добавило издание.