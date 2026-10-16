Пензенцы могут встретиться с главой управления антимонопольной службы

Общество

Пензенцы могут встретиться с главой управления антимонопольной службы
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В четверг, 22 октября, руководитель Пензенского управления Федеральной антимонопольной службы России Елена Демидова проведет личный прием граждан.

Он пройдет в приемной Президента РФ в регионе - в здании администрации Железнодорожного района Пензы (ул. Московская, 110, каб. 119).

Елена Демидова будет отвечать на вопросы, относящиеся к деятельности антимонопольной службы, с 10:00 до 12:00, уточнили в управлении.

Предварительная запись ведется по телефонам 55-14-02 и 52-57-60.

Явившимся на личный прием потребуется предъявить паспорт.

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