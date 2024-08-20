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Общество

Благоустройство парка Белинского в Пензе затягивается

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Реконструкцию главного парка Пензы обсудили на заседании комиссии городской думы во вторник, 20 августа.

Начальник управления градостроительства и архитектуры Анастасия Асташкина напомнила депутатам, что парк Белинского победил в рейтинговом голосовании в 2023 году. Тогда он набрал 26 585 голосов из 46 129. А по итогам голосования в 2024-м парк снова стал лидером, набрав 14 091 голос, так что в следующем году процесс реконструкции продолжится.

На благоустройство парка в 2024-м запланировано 85,8 млн рублей. Сейчас подрядчик устанавливает светильники и занимается зелеными насаждениями.

Закончить строительно-монтажные работы в парке намечалось к 24 августа, а благоустройство - к 30-му. Однако уложиться в срок не получается.

В День знаний, когда пензенские школьники и их родители по традиции посещают любимое место отдыха, процесс еще будет продолжаться. По словам Анастасии Асташкиной, он должен завершиться в сентябре.

В рамках первого этапа капитального ремонта в парке в прошлом году привели в порядок территорию около входной группы со стороны улицы Карла Маркса. Второй этап предполагает обновление всей оставшейся территории, но разделен на очереди. Первая - участок от планетария в сторону танцплощадки, его и обустраивают в этом году.

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