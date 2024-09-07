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Общество

В Кузнецке уложили плиту под водопропускную систему моста

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В субботу, 7 сентября, глава Кузнецка Сергей Златогорский опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» видеозапись процесса бетонирования плиты под водопропускную систему нового моста в Западном микрорайоне.

Мост обрушился 14 апреля, затем несколько месяцев город ожидал одобрения экспертов на возведение нового объекта. К активной фазе строительства приступили только в августе.

Процесс осложнился с обнаружением 4 родников. Вода из них поступала в котлован, ее постоянно приходилось откачивать. Для успешного возведения конструкции дно должно быть сухим, следовательно, потребовалась система водоотведения.

Сергей Златогорский подчеркнул, что сегодняшняя работа завершает важный этап в строительстве нижнего слоя конструкции.

«Сегодня эта плита будет сформирована. Техника работает в большом количестве. Дня 4 на затвердевание бетона, испытания, некие подготовительные работы - и потом будут формироваться 2 водопропускных канала из бетонных конструкций», - пояснил Златогорский.

Он уточнил, что к этой части приступят во второй половине следующей недели.

«Все идет по плану, и где-то к концу сентября водопропускная система будет сформирована. Параллельно начнется засыпка, формирование дамбы и основания под дорогу. Вот таким образом движемся к намеченной цели», - осветил он перспективы строительства, пообещав держать подписчиков в курсе событий.

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Источник — видео со страницы Сергея Златогорского во «ВКонтакте»
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