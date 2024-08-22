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Общество

В Кузнецке строительству нового моста мешают 4 родника

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Глава Кузнецка Сергей Златогорский в четверг, 22 августа, опубликовал на своих страницах в соцсетях видеоотчет с места строительства переправы в Западный микрорайон. Чиновник признал, что ситуация сложная.

«Идет штурм нашего сооружения в Западном микрорайоне. Задача дня - сделать так, чтобы можно было опустить экскаватор на дно будущего котлована и работать непосредственно там, внизу», - прокомментировал за кадром Златогорский.

По его словам, строительство осложняют четыре обнаруженных родника, вода поступает в котлован, а для успешного возведения конструкции его дно должно быть сухим.

«Постоянно приходится откачивать воду, но тем не менее работа двигается вперед. Самая грязная, самая сложная работа - подготовить дно и сделать сухое, крепкое основание», - пояснил Сергей Златогорский.

Сам ручей, через который и строят переправу в микрорайон, уже заключен в трубы. Златогорский добавил, что материалы завезли, работы активно продвигаются, и пообещал кузнечанам держать их в курсе происходящего.

Ранее глава города отмечал, что после прохождения самого сложного этапа строительства (обустройства дна котлована) специалисты завершат работы приблизительно за 2 месяца.

Мост в Западный микрорайон обрушился 14 апреля, затем несколько месяцев город ожидал одобрения экспертов на возведение нового объекта. К активной фазе строительства переправы приступили только в августе.

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Источник — видео со страницы Сергея Златогорского во «ВКонтакте»
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