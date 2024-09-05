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Общество

В Пензе 1 500 детей получили школьные принадлежности

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В Пензе подвели итоги акции «Собери ребенка в школу!». В ее рамках детям из семей в трудной жизненной ситуации вручали вещи для учебы.

Особое внимание уделили первоклассникам. Для них подготовили специальные наборы с рюкзаками и школьными принадлежностями. В центрах соцпомощи семье и детям было вручено 386 комплектов, а всего получили поддержку 1 500 ребят.

«В этих целях была организована работа по привлечению к участию в акции предприятий и организаций различных форм собственности, бизнесменов. Кроме того, осуществлялся прием школьной и спортивной формы, детской обуви, ранцев, канцелярских принадлежностей от неравнодушных граждан», - рассказал глава Пензы Александр Басенко на своих страницах в соцсетях.

Благотворительная акция в Пензе стартовала 1 августа и продлилась до 29-го числа. Принять участие мог каждый. Так, полицейские и члены общественного совета собрали в первый класс юную горожанку Дашу. Они приехали к девочке домой, привезли набор школьных принадлежностей и рюкзак.

Активное участие приняли и чиновники. Министр цифрового развития, транспорта и связи Сергей Балакин передал канцелярские принадлежности и другие необходимые вещи семье из Каменского района.

Министр общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Василий Ложкин вручил подарки девочке из села Чемодановка Бессоновского района.

Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Ришат Алтынбаев посетил Лопатинский район и помог подготовиться к 1 Сентября многодетным семьям.

Коллектив регионального министерства труда, соцзащиты и демографии оказал помощь двум многодетным семьям из Лунинского района. Отцы школьников из этих семей погибли в зоне специальной военной операции.

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Источник — фото из тг-канала Александра Басенко
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