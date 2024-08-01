В Пензе стартовала акция «Собери ребенка в школу!»

01.08.2024 | 09:15

В четверг, 1 августа, в Пензе стартовала благотворительная акция «Собери ребенка в школу!». Ее цель - оказать помощь семьям, находящимся в нелегкой жизненной ситуации, а также детям, состоящим в базе ДЕСОП.

Реестр школьников, нуждающихся в поддержке, уже сформирован. В списке - 986 детей, из них 365 первоклассников.

В учреждениях социального обслуживания города работают комиссии по оказанию помощи с учетом критериев нуждаемости семей. К участию в акции привлекают организации различных форм собственности и индивидуальных предпринимателей.

«Кроме того, в отделениях срочной социальной помощи принимают от населения вещи для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Сейчас требуются школьная и спортивная форма, детская обувь, ранцы, канцелярские принадлежности», - напомнили в пресс-службе администрации Пензы.

Желающие принять участие в акции «Собери ребенка в школу!» могут обратиться в учреждения социального обслуживания Пензы по будням с 8:00 до 17:00:

- центр социальной помощи семье и детям Железнодорожного района (ул. Складская, 19, тел. 98-49-03);

- комплексный центр социальной помощи семье и детям Ленинского района (ул. Крупской, 5а, тел. 48-23-24);

- комплексный центр социальной помощи семье и детям Октябрьского района (ул. ИТР, 1Б, тел. 98-05-94);

- комплексный центр социальной помощи семье и детям Первомайского района (ул. Куйбышева, 15, тел. 56-51-77).