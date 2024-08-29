В Пензе полицейские помогли первокласснице собраться в школу

29.08.2024 | 10:55

Пензенские полицейские и члены общественного совета собрали юную горожанку Дашу в первый класс. Они приехали к девочке домой, привезли набор школьных принадлежностей и рюкзак.

Визит сотрудников прошел в рамках традиционной ежегодной акции «Помоги пойти учиться», которая призвана поддержать семьи в трудной жизненной ситуации.

«Основной целью нашего посещения является оказание консультативной помощи, также мы смотрим, готовы ли родители и ребенок к новому учебному году, приобретены ли все необходимые вещи, и в случае возникновения проблемных вопросов мы стараемся оказать практическую помощь, либо информируем органы, которые принимают быстро меры», - сообщила зам. начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений ПДН Татьяна Костина.

По словам члена Общественного совета при Управлении МВД РФ по Пензенской области Олега Куроедова, полицейским очень приятно видеть глаза будущих школьников, получающих подарки, ведь детство дано, чтобы радоваться жизни.

«На сегодняшний день мы прибыли в одну из семей Пензы, подарили канцелярские принадлежности, собрали так называемый набор первоклассника. Наша главная цель - чтобы дети ни в чем не нуждались, независимо от своего социального положения могли насладиться этим прекрасным праздником - Днем знаний», - рассказал он.