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Общество

В Пензе полицейские помогли первокласснице собраться в школу

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Пензенские полицейские и члены общественного совета собрали юную горожанку Дашу в первый класс. Они приехали к девочке домой, привезли набор школьных принадлежностей и рюкзак.

В Пензе полицейские помогли первокласснице собраться в школу

Визит сотрудников прошел в рамках традиционной ежегодной акции «Помоги пойти учиться», которая призвана поддержать семьи в трудной жизненной ситуации.

В Пензе полицейские помогли первокласснице собраться в школу

«Основной целью нашего посещения является оказание консультативной помощи, также мы смотрим, готовы ли родители и ребенок к новому учебному году, приобретены ли все необходимые вещи, и в случае возникновения проблемных вопросов мы стараемся оказать практическую помощь, либо информируем органы, которые принимают быстро меры», - сообщила зам. начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений ПДН Татьяна Костина.

В Пензе полицейские помогли первокласснице собраться в школу

По словам члена Общественного совета при Управлении МВД РФ по Пензенской области Олега Куроедова, полицейским очень приятно видеть глаза будущих школьников, получающих подарки, ведь детство дано, чтобы радоваться жизни.

В Пензе полицейские помогли первокласснице собраться в школу

«На сегодняшний день мы прибыли в одну из семей Пензы, подарили канцелярские принадлежности, собрали так называемый набор первоклассника. Наша главная цель - чтобы дети ни в чем не нуждались, независимо от своего социального положения могли насладиться этим прекрасным праздником - Днем знаний», - рассказал он.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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