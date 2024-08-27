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Общество

Пензенские министры помогают родителям собрать детей в школу

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Пензенские чиновники активно принимают участие в ежегодной благотворительной акции «Собери ребенка в школу!».

Так, министр цифрового развития, транспорта и связи Сергей Балакин передал канцелярские принадлежности и другие необходимые вещи семье из Каменского района.

Пензенские министры помогают родителям собрать детей в школу

Министр общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Василий Ложкин вручил подарки девочке из села Чемодановка Бессоновского района.

Пензенские министры помогают родителям собрать детей в школу

Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Ришат Алтынбаев посетил Лопатинский район и помог подготовиться к 1 Сентября многодетным семьям.

Коллектив регионального министерства труда, соцзащиты и демографии оказал помощь 2 многодетным семьям из Лунинского района. Отцы этих школьников погибли в зоне специальной военной операции.

Пензенские министры помогают родителям собрать детей в школу

«Ежегодно совместно с руководством муниципальных образований определяем семьи, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Связываемся с родителями и узнаем, в чем нуждаются дети, каких любят сказочных героев, чтобы оказать действительно адресную помощь», - пояснил глава ведомства Алексей Качан.

Акция продлится до 29 августа.

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Источник — фото предоставлены областными министерствами
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