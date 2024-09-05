Перед выборами участки обследуют кинологи с собаками

05.09.2024 | 12:39

В Пензенской области за сутки перед проведением выборов сотрудники полиции обследуют места голосования и прилегающие территории.

При этом будут применяться технические средства и служебные собаки. Затем все объекты возьмут под круглосуточную охрану.

В Управлении МВД России по Пензенской области напомнили, что в охране общественного порядка непосредственно на избирательных участках с 6 по 8 сентября будет задействовано около 5 000 сотрудников полиции, а также 150 росгвардейцев, 49 работников транспортной полиции и около 2 000 представителей общественных объединений правоохранительной направленности.

С личным составом уже проведены инструктажи. Правоохранители должны проявлять повышенную бдительность и оперативно реагировать на сообщения о нарушениях избирательного законодательства.

Ранее стало известно о том, что сотрудники Росгвардии проверили антитеррористическую защищенность жителей региона в дни выборов. Они изучили паспорта безопасности зданий, в которых будет проходить голосование, убедились в наличии датчиков сигнализации, систем оповещения и видеонаблюдения, работоспособности тревожных кнопок.

В Пензе выборы в городскую думу будут проходить в течение трех дней: 6, 7, 8 сентября. На остальных территориях, кроме Заречного, для голосования предусмотрено два дня: 7 и 8 сентября. В Заречном выборы пройдут в течение одного дня 8 сентября, но у жителей ЗАТО будет возможность проголосовать досрочно.