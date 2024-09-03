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Общество

В Пензенской области росгвардейцы проверяют избирательные участки

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В преддверии единого дня голосования, который пройдет в регионе, сотрудники Управления Росгвардии по Пензенской области обследуют избирательные участки.

В Пензе выборы в городскую думу будут проходить в течение трех дней: 6, 7, 8 сентября. На остальных территориях, кроме Заречного, для голосования предусмотрено два дня: 7 и 8 сентября. В Заречном выборы пройдут в течение одного дня 8 сентября, но у жителей ЗАТО будет возможность проголосовать досрочно.

Цель рейдов, которые проводят росгвардейцы, - проверка требований антитеррористической защищенности и безопасности жителей региона.

Правоохранители изучают паспорта безопасности - документы с информацией о здании, в котором будет проходить голосование. Также они проверяют наличие датчиков сигнализации, системы оповещения и видеонаблюдения.

«Особое внимание уделяется проверке технических средств охраны с выводом на пульт централизованного наблюдения отделов вневедомственной охраны, в том числе работоспособность кнопок экстренного вызова групп задержания Росгвардии», - сообщили в пресс-службе ведомства.

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Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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