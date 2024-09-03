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Общество

Пензенцу пришлось уплатить 50 штрафов, чтобы не потерять машину

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34-летний житель Первомайского района Пензы задолжал более 50 000 рублей за кредиты и штрафы и чуть не потерял машину. Он не хотел платить, пока не понял, что может остаться пешеходом.

Мужчина имел 50 штрафов за административные правонарушения, например за распитие спиртного в общественных местах, кроме того, горожанин не возвращал деньги банку за кредит.

У судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании, но неоднократные попытки связаться с должником ни к чему не приводили, он всячески избегал встреч.

«Было установлено, что мужчина официально не трудоустроен и за ним зарегистрирован автомобиль марки Toyota RAV4, на который сотрудник службы незамедлительно наложил арест, а мужчине было вручено требование о его изъятии и передаче на реализацию в счет погашения задолженностей», - рассказали в пресс-службе УФССП по Пензенской области.

Только после этого пензенец уплатил задолженность в полном объеме.

Ранее житель Пачелмы набрал кредитов и не собирался возвращать деньги. Он накопил долги на полмиллиона, а когда к нему пришли приставы, попытался бежать, но не смог.

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