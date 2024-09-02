В Пензе наказали нарушителей, продававших алкоголь 1 сентября

02.09.2024 | 09:40

1 сентября, в день запрета продажи алкоголя, во всех районах Пензы проверяли торговые точки.

Участники рейдов убедились, что в большинстве объектов на видных для покупателей местах, в том числе на входе и на кассах, были вывешены необходимые объявления.

Сотрудники правоохранительных органов наведались в 100 магазинов, где составили на нарушителей 5 административных протоколов.

«2 сентября мониторинг будет продолжен», - предупредили в пресс-службе администрации Пензы.

В 2024 году 1 сентября выпало на воскресенье, которое является нерабочим, поэтому в большей части учебных заведений День знаний перенесли на 2-е число. В связи с этим запрет на продажу спиртного установили на два дня.