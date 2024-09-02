Пензенцы смогли купить алкоголь 2 сентября

02.09.2024 | 19:14

В понедельник, 2 сентября, в Пензе продолжили выявлять торговые точки, проигнорировавшие запрет на продажу алкоголя.

По данным на 15:00, межведомственные группы с полицейскими в составе обошли более 150 ТЦ, магазинов и точек общепита на улицах Одесской, Чаадаева, Ушакова, Экспериментальной, Пушанина, Терновского, Кижеватова, Кулакова, Карпинского, проспектах Победы и Строителей, в Сухумском проезде и других, говорится на сайте администрации Пензы.

«Несмотря на проведение разъяснительной работы среди руководителей объектов розничной торговли и индивидуальных предпринимателей, не все хозяйствующие субъекты следовали установленным требованиям», - сообщили в мэрии.

Как и накануне, было составлено 5 административных протоколов. Искать нарушителей продолжат.

В 2024 году 1 сентября выпало на воскресенье, поэтому в большей части учебных заведений День знаний перенесли на 2-е число. В связи с этим запрет на продажу спиртного установили на два дня.