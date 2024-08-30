Можно ли обгонять «паровозиком»: разъяснение Верховного суда

30.08.2024 | 19:32

Спешащие водители нередко идут на обгон, выстраиваясь друг за другом. Можно ли так делать, разъяснил Верховный суд, отвечая на запрос главы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

В сообщении сказано, что действующий закон запрещает совершать двойной обгон, когда водитель пытается объехать машину, которая уже начала перестраиваться, чтобы также оказаться впереди.

При этом совершить обгон за таким автомобилем (пристроившись «паровозиком») не запрещено, цитирует «Парламентская газета».

Водителям напоминают, что идти на маневр не следует, если нет уверенности в его безопасности.

Крое того, нельзя забывать о правилах дорожного движения.