Сетевое издание|18+|Пятница|30 авг 2024|09:59
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+25oC
+26oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Кузнечане устроили стихийный мемориал на месте трагического ДТП

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Кузнечане устроили стихийный мемориал на месте трагедии, случившейся во вторник, 27 августа, на пересечении улиц Пензенской и Республики.

«Город Кузнецк скорбит... Запомним, что здесь погиб ребенок. 27.08.24», - такая запись появилась в местном телеграм-канале утром 30-го числа.

Малыш и его 32-летняя мать, управлявшая «Ладой-Приорой», ушли из жизни в результате аварии, которая произошла по вине 43-летнего водителя грузовика. Пьяный мужчина на скорости выехал на полосу встречного движения и снес легковой автомобиль, протащив его несколько десятков метров, пока обе машины не оказались на газоне у билборда. Еще 2 человека, находившиеся в салоне (3-летний мальчик и 67-летняя женщина), госпитализированы.

Водитель грузовика, житель Неверкинского района, пытался скрыться с места аварии, но очевидцы не позволили ему это сделать. Позже мужчину задержали правоохранители.

Освидетельствование показало наличие паров алкоголя в выдыхаемом воздухе - 1,45 мг/л (допустимый показатель - до 0,16 мг/л).

29 августа Кузнецкий районный суд избрал неверкинцу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 29 суток. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал.

Люди, шокированные случившимся, откликнулись на трагедию и принесли к подножию рекламного щита, о которое ударилась «Лада-Приора», мягкие игрушки, живые цветы, кто-то привез небольшой самокат.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото «Подслушано в Кузнецке»
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте