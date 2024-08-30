Кузнечане устроили стихийный мемориал на месте трагического ДТП

30.08.2024 | 09:35

Кузнечане устроили стихийный мемориал на месте трагедии, случившейся во вторник, 27 августа, на пересечении улиц Пензенской и Республики.

«Город Кузнецк скорбит... Запомним, что здесь погиб ребенок. 27.08.24», - такая запись появилась в местном телеграм-канале утром 30-го числа.

Малыш и его 32-летняя мать, управлявшая «Ладой-Приорой», ушли из жизни в результате аварии, которая произошла по вине 43-летнего водителя грузовика. Пьяный мужчина на скорости выехал на полосу встречного движения и снес легковой автомобиль, протащив его несколько десятков метров, пока обе машины не оказались на газоне у билборда. Еще 2 человека, находившиеся в салоне (3-летний мальчик и 67-летняя женщина), госпитализированы.

Водитель грузовика, житель Неверкинского района, пытался скрыться с места аварии, но очевидцы не позволили ему это сделать. Позже мужчину задержали правоохранители.

Освидетельствование показало наличие паров алкоголя в выдыхаемом воздухе - 1,45 мг/л (допустимый показатель - до 0,16 мг/л).

29 августа Кузнецкий районный суд избрал неверкинцу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 29 суток. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал.

Люди, шокированные случившимся, откликнулись на трагедию и принесли к подножию рекламного щита, о которое ударилась «Лада-Приора», мягкие игрушки, живые цветы, кто-то привез небольшой самокат.