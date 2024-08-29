Суд избрал меру пресечения для виновника ДТП в Кузнецке

29.08.2024 | 17:03

Суд заключил под стражу 43-летнего водителя грузовика, который 27 августа устроил смертельное ДТП на пересечении улиц Пензенской и Республики в Кузнецке.

Жителю Неверкинского района предъявили обвинение по пункту «а» части 6 статьи 264 УК РФ. Будучи пьяным, он выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Ладу-Приору», за рулем которой находилась 32-летняя женщина.

«В результате ударного воздействия переднюю часть легкового автомобиля зажало под колесами автомобиля обвиняемого. После чего последний продолжил движение с зажатым под колесами передней оси автомобилем, вытолкнул его с проезжей части на обочину, где автомобиль потерпевшей ударился задней частью о металлическую опору рекламного щита, вследствие чего оба автомобиля прекратили движение», - описали случившееся в пресс-службе суда.

Женщина-водитель, а также 2-летний мальчик из ее машины от полученных травм скончались на месте. Еще 2 человека из ВАЗа, 3-летний мальчик и 67-летняя пассажирка, госпитализированы, за их жизнь борются врачи.

Виновник ДТП пытался скрыться с места аварии, но очевидцы не позволили ему это сделать. Позже его задержали правоохранители.

«С учетом данных обстоятельств удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 29 суток», - сообщили в пресс-службе Кузнецкого районного суда.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал, уточнила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

«ДТП произошло по такой схеме: человек совершил сначала одно ДТП и, видимо, скрываясь от него, нарушая правила движения, скоростной режим, с выходом на встречную полосу пытался как-то вырваться из города; в результате, выйдя на встречку, убил людей.

Я знаю, что человек был нетрезв за рулем. Я наводил справки: это не единичный случай с его стороны, как мне сказали. Тут хоть светофор, хоть не светофор - ему все равно, он преступник, причем сознательный», - рассказал накануне глава Кузнецка Сергей Златогорский.