13 октября погода порадует жителей Пензенской области

13 октября в Пензенской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на вторник уличные термометры покажут +5...+10 градусов, днем ртутные столбики поднимутся до +17...+22. К ночи на среду прогнозируется снова +5...+10, осадки также не предвидятся.

На протяжении суток будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили, что на начавшейся рабочей неделе на погоду в Пензенской области будет влиять антициклон, ожидается солнечная и теплая погода.

В старину в ночь перед 13 октября наблюдали за луной: если она яркая и чистая - быть погожему дню, мутная и бледная - к ненастью.