Детский омбудсмен примет звонки от родителей школьников

26.08.2024 | 20:31

Уполномоченная по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова готова принимать звонки от нуждающихся в помощи родителей школьников.

Об этом она заявила в посте на своей странице в соцсети «ВКонтакте», опубликованном в понедельник, 26 августа.

«Совсем скоро начнется новый учебный год. Последняя неделя особо беспокойная и волнительная для родителей, педагогов, руководителей и, конечно, для самих детей.

Начало учебного года связано с адаптацией к другому режиму дня, ритму, интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. В связи с этим важно, чтобы все участники образовательного процесса чутко и внимательно помогали друг другу при возникновении тех или иных проблем», - написала Столярова.

По мнению детского омбудсмена, детям нужно успешно войти в учебный режим и испытать положительные эмоции от школы, общения с одноклассниками.

«Если вам нужна помощь, звоните 8-903-323-52-25 или 56-34-95. Аппарат уполномоченного по правам ребенка готов помогать», - сообщила Столярова.