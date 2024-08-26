27 августа в Пензенской области будет жарко

26.08.2024 | 21:00

По прогнозу синоптиков, во вторник, 27 августа, жителей Пензенской области ждет по-настоящему летний день: воздух прогреется до +26...+31 градуса.

По данным Приволжского УГМС, будет малооблачно, без осадков. Ветер прогнозируется неустойчивый и слабый.

К ночи на среду столбик термометра снова опустится до +10...+15 градусов.

Такая погода в регионе установилась из-за антициклона.

В народном календаре 27 августа - Михей Тиховей. На Руси в этот день наблюдали за ветром: если он тих и спокоен, осень ждали солнечной, а если силен - готовились к ненастью.