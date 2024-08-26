В конце августа в Пензенской области будет летняя погода

26.08.2024 | 12:30

По данным Приволжского УГМС, на текущей рабочей неделе в Пензенской области будет господствовать антициклон.

«Погода порадует жителей губернии своим летним характером. На улице будет жарко и солнечно», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Во вторник, среду, четверг (27, 28 и 29 августа) будет малооблачно, без осадков. В пятницу по прогнозу возможен дождь.

Температура в дневное время станет подниматься до 31-32 градусов. Ночи останутся прохладными - +10...+15.

В выходные осадков не ожидается, на улице будет до +27 градусов.