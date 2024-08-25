Родителей школьников начали обманывать по-новому

25.08.2024 | 10:43

Мошенники придумали новую схему со школьными выплатами. Ссылаясь на законопроект о материальной помощи, аферисты раскидывают опасные ссылки в родительских группах в мессенджерах.

Схему обнаружили специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества. При переходе по ссылке жертва указывает данные банковской карты, а также номер телефона. Так злоумышленники получают доступ к онлайн-банку и переводят деньги со счета себе.

«Существует и другая, более простая мошенническая схема. Преступники просят оплатить небольшую комиссию, чтобы жертва смогла получить «выплату». В качестве предлога может использоваться оплата юридических услуг, налога или комиссии за перевод», - сообщили в Роскачестве.

Специалисты предупредили: законопроект о выплате к началу учебного года совсем недавно внесли на рассмотрение Госдумы РФ, он еще не принят, на федеральном уровне на 2024 год нет планов перечислить деньги родителям на подготовку детей к школе.

Ранее Министерство труда РФ описало, как оформить выплату остатка маткапитала, если он не превышает 10 000 рублей. Действовать можно через портал госуслуг, а также МФЦ. Предполагается, что деньги родители потратят на подготовку ребенка к учебному году.