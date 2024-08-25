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Общество

Раскрыт порядок действий при отравлении арбузом

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При появлении симптомов отравления бахчевыми культурами (рвота, диарея) в первую очередь важно пить много жидкости, чтобы избежать обезвоживания.

Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова в беседе с РИА Новости посоветовала употреблять подслащенную воду, компот или обычную негазированную воду. Также полезным будет пить специальные растворы для поддержания водно-электролитного баланса. Они продаются в аптеке.

С диареей, а также тошнотой помогут справиться безрецептурные препараты. Если поднялась температура, необходимо принять жаропонижающее средство.

«Если началась рвота, которая не прекращается несколько часов, обратитесь за помощью. Врачи скорой или в стационаре могут сделать укол, останавливающий ее», - посоветовала медик.

Сухорукова добавила, что обратиться к врачам следует и в том случае, если симптомы отравления бахчевыми не проходят в течение суток.

Ранее жителям Пензенской области рассказали, что отравиться арбузом можно, если его поливали водой с возбудителями инфекций, а также если содержание нитратов в ягоде превышает допустимую норму. Еще одна причина - неправильное хранение плода.

Чтобы избежать вреда здоровью, рекомендуется не приобретать арбузы на оживленных трассах, обращать внимание на условия хранения товара на прилавках. Не следует брать разрезанный арбуз и даже просить вскрыть его, чтобы убедиться в спелости.

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