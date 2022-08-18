Пензенцам дали совет, как не отравиться арбузом

18.08.2022 | 10:06

Врач-инфекционист Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Евгения Сучкова напомнила о правилах, соблюдение которых поможет в сезон бахчевых насладиться арбузом, а не отравиться им.

Отравление возможно, если арбуз поливают водой с возбудителями инфекций, а также если содержание нитратов в ягоде превышает допустимую норму. Еще одной причиной может стать неправильное хранение плода.

Клиническая картина при отравлении арбузом сходна с той, что складывается при кишечных инфекциях. Через 2-6 часов после употребления арбуза в пищу начинаются боли в животе, тошнота, рвота, жидкий стул, повышение температуры, общая слабость. При этих симптомах необходимо обратиться к врачу, который назначит соответствующее лечение.

Чтобы избежать неприятностей, специалист рекомендует не приобретать арбузы на оживленных трассах, обращать внимание на условия хранения товара на прилавках. Не следует брать разрезанный арбуз и даже просить вскрыть его, чтобы убедиться в спелости.

Купленный арбуз нужно промыть проточной водой с моющим средством и дать ему самостоятельно высохнуть. Хранить разрезанную ягоду в холодильнике можно не более суток.

Ранее в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области сообщили, что при исследовании бахчевых культур в 2022 году фактов превышения гигиенических нормативов не выявили.