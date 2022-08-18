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Общество

Пензенцам дали совет, как не отравиться арбузом

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Врач-инфекционист Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Евгения Сучкова напомнила о правилах, соблюдение которых поможет в сезон бахчевых насладиться арбузом, а не отравиться им.

Отравление возможно, если арбуз поливают водой с возбудителями инфекций, а также если содержание нитратов в ягоде превышает допустимую норму. Еще одной причиной может стать неправильное хранение плода.

Клиническая картина при отравлении арбузом сходна с той, что складывается при кишечных инфекциях. Через 2-6 часов после употребления арбуза в пищу начинаются боли в животе, тошнота, рвота, жидкий стул, повышение температуры, общая слабость. При этих симптомах необходимо обратиться к врачу, который назначит соответствующее лечение.

Чтобы избежать неприятностей, специалист рекомендует не приобретать арбузы на оживленных трассах, обращать внимание на условия хранения товара на прилавках. Не следует брать разрезанный арбуз и даже просить вскрыть его, чтобы убедиться в спелости.

Купленный арбуз нужно промыть проточной водой с моющим средством и дать ему самостоятельно высохнуть. Хранить разрезанную ягоду в холодильнике можно не более суток.

Ранее в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области сообщили, что при исследовании бахчевых культур в 2022 году фактов превышения гигиенических нормативов не выявили.

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Источник — фото № 2 health.pnzreg.ru
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Гость||

У меня теща кабачки ест не переставая, не выбрасывать же их.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|18.08.2022 10:21|

У меня теща кабачки ест не переставая, не выбрасывать же их.

Везёт...А моя к нам тащит.Меня уже тошнит от одного их вида.

Гость||

Гость писал(a):

У меня теща кабачки ест не переставая, не выбрасывать же их.

Везёт...А моя к нам тащит.Меня уже тошнит от одного их вида.

Один кабачок за август может сменить до 8 хозяев.

Гость||

А сколько торговых точек с арбузами проверил Роспотребнадзор? Сколько проб, анализов сделал?

Гость||

Гость писал(a):

А сколько торговых точек с арбузами проверил Роспотребнадзор? Сколько проб, анализов сделал?
Тебе накой?

Гость||

Сутки? А пусть доктор съест 12 кг арбуза за сутки.

Гость||

Гость писал(а):

Тебе накой?

Ну да, вам недоумкам всё равно, что в рот пихать...

Гость||

Если раньше, можно было советовать покупать только в магазинах,во избежания отравления. То пообщавшись с южными торгашами фруктов, можно отравиться арбузом как из палатки, так и из магазина. Кто выращивает сей фрукт нацелен на большом урожае в короткий промежуток времени, для этого сыпят удобрения для быстрого роста и созревания. Выдержит ли ваш организм столько химии или нет, на сегодняшний день это рулетка.

Гость||

Гарантированно можно не отравиться, если выращивать арбуз самостоятельно. Либо не покупать его ни в палатках, ни в магазине.

Имя: Гость
Комментарий:

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