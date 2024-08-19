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Общество

Приставы не дали самозанятому тамалинцу забыть об алиментах

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48-летний житель Тамалинского района оформился самозанятым и решил забыть об алиментах. Он думал, что ему больше не нужно заботиться о собственном сыне, и задолжал сотни тысяч рублей.

Когда судебные приставы сообщили мужчине, что ребенок все еще ждет положенных выплат, тамалинец обжаловал постановление, пожелав самостоятельно решать, давать деньги или нет. Но такого права у него не было.

За все время, пока родитель игнорировал требования закона, накопился долг более 300 000 рублей - пристав насчитал его по среднероссийской зарплате. Суд поддержал решение.

«Возможность быть привлеченным к административной ответственности, а впоследствии, как итог, уголовной, не устроила мужчину, и в кратчайшие сроки отец полностью погасил свой долг перед сыном», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

Ранее в Кузнецке другой родитель послушался совета пристава и подписал контракт с Минобороны РФ. Полученные деньги он перевел на погашение долга по алиментам.

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