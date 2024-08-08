Кузнечанин послушался совета пристава и стал настоящим мужчиной

08.08.2024 | 10:22

В Кузнецке 40-летний должник пожаловался приставам на обстоятельства жизни и получил совет заключить контракт с Минобороны РФ.

У мужчины имеется сын 2010 года рождения, который находится в детском доме-интернате. С 2015-го судебные приставы пытались взыскать с отца алименты на содержание ребенка. Однако кузнечанин не имел постоянной работы и редко перечислял деньги.

«Тем временем задолженность копилась и составила более миллиона рублей. За неуплату алиментов горе-отец неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

В июле 2024-го мужчину вновь вызвали к приставу, чтобы составить административный протокол. Должник стал жаловаться, думая смягчить стража закона: работы нет, денег тоже, а в своем приличном возрасте он до сих пор находится на иждивении матери.

Выслушав кузнечанина, пристав предложил ему отправиться на военную службу. При заключении контракта полагается выплата, которую можно направить на погашение долга перед сыном. Кроме того, это поможет почувствовать себя настоящим мужчиной, а не великовозрастным иждивенцем.

Мужчина послушался совета и подписал контракт. Полученные 300 000 рублей он перевел в счет погашения долга по алиментам. Оставшуюся сумму он пообещал вернуть в скором времени.

«Управление ФССП по Пензенской области информирует, что в соответствии со статьей 40 Федерального закона «Об исполнительном производстве» должники - участники специальной военной операции имеют право на приостановление возбужденных в отношении них исполнительных производств», - напомнили приставы.