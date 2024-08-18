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Общество

Рейсы из Пензы в Санкт-Петербург станут ежедневными

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В сентябре жители Пензенской области смогут улететь в Санкт-Петербург ежедневными рейсами. Об этом сообщили в аэропорту.

С 3 по 24 сентября самолет из Северной столицы (Пулково) будет отправляться в 10:05, прибытие в Пензу - в 12:15. Вылет из города на Суре в 13:15, прибытие - в 15:20.

С 5 по 26 сентября рейс из Пулково стартует в 9:30, в Пензе самолет приземлится в 11:40. Вылет из Сурского края - в 12:40, прибытие в Санкт-Петербург - в 14:45.

Рейсы выполняют самолеты SSJ100.

Ранее пензенский аэропорт объявил, что в августе в расписании появится еще один рейс в Москву (Шереметьево). С 10 августа по 29 сентября ежедневно из столицы можно будет попасть в Пензу в 16:30. Прибытие в 18:00. Вылет из города на Суре - в 18:50. Приземлится самолет в 20:30.

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