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Общество

В августе пензенцы смогут попасть в Москву дополнительным рейсом

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Пензенский аэропорт объявил о том, что в августе в расписании появится еще один рейс в Москву (Шереметьево).

С 10 августа по 29 сентября ежедневно из столицы можно будет попасть Пензу в 16:30. Прибытие в 18:00. Вылет из города на Суре - в 18:50. Приземлится самолет в 20:30.

Выполнять рейс будет SSJ-100, известный как Sukhoi Superjet.

Ранее стало известно, что с 5 июля у пензенцев появилась возможность летать в столицу утренними рейсами.

Из Пензы в Москву (аэропорт Жуковский) самолеты отправляются в 6:00, в обратном направлении - около 23:00, в 0:20 - прибытие в город на Суре.

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