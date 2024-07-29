В августе пензенцы смогут попасть в Москву дополнительным рейсом

29.07.2024 | 19:47

Пензенский аэропорт объявил о том, что в августе в расписании появится еще один рейс в Москву (Шереметьево).

С 10 августа по 29 сентября ежедневно из столицы можно будет попасть Пензу в 16:30. Прибытие в 18:00. Вылет из города на Суре - в 18:50. Приземлится самолет в 20:30.

Выполнять рейс будет SSJ-100, известный как Sukhoi Superjet.

Ранее стало известно, что с 5 июля у пензенцев появилась возможность летать в столицу утренними рейсами.

Из Пензы в Москву (аэропорт Жуковский) самолеты отправляются в 6:00, в обратном направлении - около 23:00, в 0:20 - прибытие в город на Суре.