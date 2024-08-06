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Общество

УЖКХ: Жилой фонд в Пензе готов к отопительному сезону на 90%

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Жилой фонд в Пензе готов к новому отопительному сезону на 90%. Об этом во вторник, 6 августа, сообщили в городском управлении ЖКХ.

Что касается образовательных организаций, то в этой сфере показатель готовности составляет 80%, медицинских - 70%. Источники теплоснабжения отремонтированы на 70%.

«Гидравлические испытания прошли более 60% теплосетей, выявленные дефекты устраняются», - заявили в УЖКХ.

В 2023 году отопительный сезон в областном центре стартовал 9 октября и продлился 184 дня, до 10 апреля 2024-го. За это время ресурс отключали 372 раза. Кроме того, в Пензе случилось несколько крупных аварий.

Все проводимые во время отопительного периода работы были связаны с износом сетей - это основная проблема городского теплоснабжения. Нормативный срок службы трубопроводов - 25 лет. В Пензе эксплуатируются сети, 74% которых проложены 25-40 лет назад и 7% еще раньше того.

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