Опубликован график отключения света в Пензе 23 сентября

На среду, 23 сентября, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся Бугровка, Заводской район, СНТ «Камыши» (Камыши-Хвощи), отдельные дома на улице Лодочной и в Лодочном проезде, на улице Терновского.

С 8:30 до 10:00 без света останутся:

- ул. 8 Марта, пр-д 8 Марта, ул. Красноармейская, ул. Краснознаменная, 1-й Краснознаменный пр-д, ул. Огарева, 1-й пр-д Огарева, ул. Островского, ул. Правды, ул. Производственная, 2-й Средний пр-д (без уточнений по номерам);

- ул. Средняя, 59, 69;

- ул. Средняя/ 2-й Средний пр-д, 69/25.

С 8:30 до 16:00 приостановится снабжение домов № 3а, 3Б, 5-19 на Лодочной и № 1-9 в Лодочном проезде.

С 9:00 до 12:00 не будет подачи по адресам:

- ул. Заводская, 9;

- ул. ИТР, 1а, 8;

- ул. Лазо, 2а, 4а;

- ул. Ленина, 8, 10, 10а, 12.

С 9:00 до 16:30 от сетей отключат дом № 172 на ул. Терновского.

С 10:00 до 12:00 ресурс не будут подавать по адресам:

- ул. Бекешская, 39д;

- ул. Мотоциклетная, 50-62 (четные);

- ул. Средняя, 28а, 29, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 37;

- ул. Тимирязева, 47, 49, 49а, 51, 51а, 52, 54-76, 76а, 80;

- ул. Чайковского, 2, 6-10 (четные), 16, 18;

- 1-й пр-д Яблочкова, 8, 10, 12, 14-20, 21-41 (нечетные).

С 13:00 до 15:30:

- СНТ «Камыши», уч.: 4, 6, 7, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 43, 45, 48, 53, 54, 55, 57, 61, 62, 70, 73, 74, 75, 80, 81, 86, 87, 96, 100, 108, 115, 118, 130, 143, 131, 132, 145, 142, 147, 152, 155, 157, 158, 159, 160, 162, 174, 175, 180, 181, 193а, 196, 197, 197В, 198, 200, 211, 216, 217, 218, 219, 238, 240, 241, 242, 244, 246, к/н 5433.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.