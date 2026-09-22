24 сентября на Земле ожидается магнитная буря

В четверг, 24 сентября, на Земле ожидается вторая магнитная буря осени, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Она произойдет из-за довольно крупной корональной дыры на Солнце - места интенсивного истечения плазмы. По планете должен пройти поток быстрого солнечного ветра, пояснили ученые.

По предварительным прогнозам, магнитная буря случится в промежутке с 6 до 9 часов утра.

Ожидается, что она будет иметь уровень G1 по 5-балльной шкале (слабая).

Первая осенняя магнитная буря на Земле произошла 8 сентября.