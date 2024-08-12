В Пензенской области 61% дорог отвечает нормативам

12.08.2024 | 16:35

Эксперты составили рейтинг регионов России по качеству дорог. Пензенская область заняла в списке 27-е место из 85.

Рейтинг опубликован на сайте ria.ru. Согласно выводам экспертов, в Сурском крае на конец 2023-го только 61,4% дорог общего пользования, регионального, межмуниципального и местного значения соответствовали нормативам.

На 1 000 квадратных километров территории области приходится 279 дорог общего пользования с твердым покрытием.

В лидерах рейтинга оказались Москва (97,6% дорог соответствуют нормам), а также Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (88,4%).

Соседняя с Пензенской Ульяновская область расположилась на 31-й строке (59,7%), Саратовская - на 64-й (43,3%), Республика Мордовия - на 72-й (41,1%), Тамбовская область - на 74-й (39,3%).

Самые плохие дороги, по данным рейтинга, в Кировской области (нормативам отвечают только 26,3%) и в Архангельской (15,7%). Регионы заняли 84-е и 85-е места соответственно.

Ранее эксперты составили рейтинг по безопасности дорожного движения регионов за 2023 год. Всего в нем 4 уровня: «Передовой», «Высокий», «Средний» и «Низкий». Пензенскую область отнесли к среднему уровню.