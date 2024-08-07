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Общество

Прошлый век: пензенец раскритиковал установку новых опор освещения

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В Пензе появляется освещение на улицах, где до этого года было темно. Однако не всех горожан устраивает, как реализуется проект.

Прошлый век: пензенец раскритиковал установку новых опор освещения

Рабочие устанавливают бетонные опоры и монтируют воздушные линии электропередачи, что, как указал пензенец Ренат Б. на странице главы города Александра Басенко во «ВКонтакте», является «прошлым веком».

«Вот хочется спросить: вы что там, совсем не задумываетесь о прогрессе? Почему бы не перенимать опыт ОАЭ, например? Столбы металлические, а провода - спрятанные в земле. Вот даже смотришь на фото столбов и не понимаешь: такая махина держит кусок трубы - ни эстетики, ни красоты, прошлый век», - написал Ренат Б.

Ему ответили из управления ЖКХ. В ведомстве отметили, что в целом идею с подземными линиями считают правильной, но ее реализация затруднительна.

«Строительство воздушных линий электропередачи осуществлялось десятки лет. Переустройство инженерных сетей требует колоссальных затрат», - пояснили в управлении.

Освещение в этом году появится на улице Долгой, в 1-м и 3-м проездах Лобачевского, на Большой Арбековской.

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Источник — фото со страницы А. Басенко во «ВКонтакте»
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