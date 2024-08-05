6 августа в Пензенской области будет тепло

05.08.2024 | 21:30

По прогнозу синоптиков, во вторник, 6 августа, в Пензенской области будет переменная облачность и преимущественно без осадков.

В ночь на 6 августа и утром местами по региону ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. Столбик термометра опустится до +10...+15 градусов.

Днем воздух прогреется до +22...+27. В ночь на среду снова похолодает до +10...+15.

По данным Приволжского УГМС, будет дуть умеренный северный ветер 7-12 м/с.

В народном календаре 6 августа - Борис и Глеб. На Руси по этому дню судили, какой будет вторая половина месяца.

Прогноз погоды на неделю можно прочитать здесь.