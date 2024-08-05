Сетевое издание|18+|Понедельник|5 авг 2024|23:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

6 августа в Пензенской области будет тепло

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


По прогнозу синоптиков, во вторник, 6 августа, в Пензенской области будет переменная облачность и преимущественно без осадков.

В ночь на 6 августа и утром местами по региону ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. Столбик термометра опустится до +10...+15 градусов.

Днем воздух прогреется до +22...+27. В ночь на среду снова похолодает до +10...+15.

По данным Приволжского УГМС, будет дуть умеренный северный ветер 7-12 м/с.

В народном календаре 6 августа - Борис и Глеб. На Руси по этому дню судили, какой будет вторая половина месяца.

Прогноз погоды на неделю можно прочитать здесь.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте