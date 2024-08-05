Синоптики подготовили прогноз погоды на неделю: чего ждать

05.08.2024 | 12:44

На предстоящей неделе Пензенская область останется под влиянием поля пониженного атмосферного давления. Об этом предупредили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Если с понедельника по четверг дневные температуры будут держаться на отметках +25...+27 градусов, то начиная с пятницы похолодает до +22...+23.

«Северным ветром в регион продолжится заток более прохладного воздуха, что поспособствует сохранению пониженного температурного режима», - объяснила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Ночные показатели на протяжении недели не претерпят заметных изменений и останутся в диапазоне +13...+15 градусов.

В отдельных районах Пензенской области временами будут идти кратковременные дожди. Осадки наиболее вероятны в четверг, пятницу и воскресенье.