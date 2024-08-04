В мэрии объяснили, откуда «джунгли» на ул. Карла Маркса

04.08.2024 | 13:01

Пензенец Александр Геннадьевич пожаловался, что участок улицы Карла Маркса за Литературным музеем превратился в «джунгли». «Чаща» появилась на пустыре, обнесенном забором.

«И это в самом центре города, на красной линии. Когда собираются облагораживать это место или что-то красивое построить здесь?» - спросил мужчина на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

В ответе представитель городской администрации разъяснил, что указанный участок находится в охранной зоне объекта культурного наследия.

«Это территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство», - написал представитель администрации.

Он добавил, что в ближайшее время специалисты проведут градостроительный анализ этой местности, оценив, как ее можно использовать в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что сейчас в Пензе активно облагораживают деревья, растущие рядом со зданиями и жилыми домами. До конца лета обещают спилить более 25 растений и провести санитарную обработку еще около 50.