До конца лета в Пензе планируют спилить более 25 деревьев

01.08.2024 | 18:21

В Пензе активно облагораживают растительность рядом с домами, а также на муниципальных территориях. До конца лета обещают спилить более 25 деревьев.

Это аварийные растения на улицах Мира, Мебельной, Осоавиахимовской, Пограничной, Рахманинова, Циолковского, Ладожской, 65-летия Победы, Кронштадтской, Чкалова, Калинина, Кольцова, Большой Арбековской, Кирова, Островского, Лебедевской, а также на проспекте Победы и в Пограничном проезде.

Облагородить до 1 сентября хотят более 50 деревьев на улицах Мира, Чкалова, Мебельной, Осоавиахимовской, Пограничной, Калинина, Кольцова, Большой Арбековской, Кирова, Островского, Лебедевской и в Пограничном проезде.

«Уполномоченной организацией по содержанию зеленых насаждений является МБУ «Пензавтодор». На постоянной основе учреждение проводит их мониторинг, исходя из результатов которого организовывает необходимый комплекс работ», - сообщили в пресс-службе мэрии.

С начала лета специалисты уже сделали омоложение, санитарную обрезку деревьев на улицах Кижеватова, 15, 17, Воронова, 12, Кронштадтской, 1, Рахманинова, 45, Луначарского, 5, Карпинского, 30, 32а, 34, 38, 44, на проспектах Строителей, 33, 77, Победы, 5, 17, 19, в 2-м проезде Демьяна Бедного, 2, 5-м Виноградном проезде, 4, и других.

Всего в порядок привели 116 деревьев рядом с многоэтажками.