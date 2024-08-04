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Общество

Дорогу в «Березовую рощу» планируют частично отремонтировать

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«Как будто бомбили», - такими словами описала дорогу, ведущую от трассы Пенза - Шемышейка к санаторию «Березовая роща», в Пензенском районе жительница региона Вера Б.

Женщину возмутило, что проезжая часть долгое время находится в плохом состоянии, но ремонтировать ее никто не спешит.

«Ужасающая картина открывается: ямка на ямке, кочка на кочке, наступить живого места нет, а что тут про машины говорить. В прошлом году сделали ямочный ремонт и на этом справились. Я понимаю, что бюджет не резиновый, денег не хватает, но, если сами ничего сделать не можете, обяжите тех, кто строит зоны отдыха на побережье санатория, д. Казеевка, с. Ленинка. Бесконечная вереница груженых грузовых машин передвигается по этой дороги, они разбили, размесили, обломали края того асфальта, что был еще местами на этой дороге», - описала Вера на странице губернатора в соцсети «Одноклассники».

Женщина добавила, что все, кто направляется по этой дороге на отдых, говорят: такого безобразия они не видели.

«Я предлагаю людям у власти самим проехаться по нашей дороге на своих личных автомобилях. И очень прошу принять меры к полноценному ремонту дороги до санатория «Березовая роща», - написала в заключение Вера.

На ее обращение отреагировал глава Пензенского района Игорь Белов.

«До конца третьего квартала мы планируем провести частичный ремонт проблемных участков дороги, ведущей к санаторию «Березовая Роща», - пообещал он.

Эта дорога уже несколько лет вызывает возмущение у водителей. По их словам, отремонтировать требуется всего около 4 км полотна, однако все ограничивается ямочным ремонтом, которого надолго не хватает.

Капитальное обновление проезжей части возможно после разработки проектно-сметной документации и получения положительного заключения. Только тогда местные власти рассмотрят вопрос при определении бюджета на 2025 год.

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Источник — фото Алексея Трусова
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