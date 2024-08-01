Жители села Дигилевка устроили забастовку из-за разбитой дороги

01.08.2024 | 17:30

Жители села Дигилевка Городищенского района недовольны тем, что грузовики, перевозящие щебень, окончательно уничтожают разбитую дорогу. В знак протеста они перекрыли проезжую часть.

Забастовку организовали в среду, 31 июля. Путь грузовикам перекрыли легковые машины.

«Дорога в селе и так была не очень хорошая. Но недавно стали ездить большегрузы. Они тоннами вывозят щебень», - пожаловались в Сети местные жители.

Фото с места забастовки поделилась на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» подписчица Галина Александровна.

Администрация Городищенского района отреагировала на снимок и сообщила, что в Дигилевку выехали глава района и начальник местного отдела МВД России, чтобы разобраться в ситуации.

1 августа представитель минстроя региона прокомментировал ЧП. Он рассказал, что участок в Дигилевке, откуда возят щебень, выкупило частное лицо в мае 2024-го. Предполагалось, что его будут использовать как сельскохозяйственную землю.

«18 июня 2024 года в администрацию Городищенского района поступило обращение и. о. главы Дигилевского сельского совета о незаконном использовании собственником земельного участка, а именно добыча и вывоз щебня с данного участка.

По данному факту администрацией Городищенского района были направлены письма в ОМВД России по Городищенскому району, Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Мордовия и Пензенской области для проведения проверок по факту нецелевого использования собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения», - сообщил представитель минстроя.

Сейчас проводятся проверки. Власти пообещали принять меры, если нарушение подтвердится.

«Ремонтные работы автомобильной дороги сейчас находятся в процессе. Подрядная организация отчитывается об их проведении. В плане мероприятий дата завершения ямочного ремонта назначена на 1 сентября 2024 года», - добавил представитель минстроя.