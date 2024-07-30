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Общество

В областной больнице отремонтировали операционные

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В областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко сделали косметический ремонт двух операционных хирургического отделения.

«Включал в себя грунтование, шпаклевку и покраску стен. Строителями были установлены пять новых дверей. Кроме того, были установлены два новых кондиционера, что крайне необходимо для многочасовой работы хирургических бригад», - рассказал завотделением Григорий Зюлькин.

Работы провели за счет средств больницы, трудилась штатная бригада маляров. Процесс занял месяц, уточнили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.

После ремонта в операционном блоке организовали генеральную уборку. Он уже открыт.

Ранее в хирургическом корпусе областной больницы на улице Краснова, 60, появилось новое оборудование, которое используют в операционных. Это два аппарата для ингаляционного наркоза «Орфей-М» и многофункциональный анестезиологический комплекс для взрослых и детей МАИА-01.

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Источник — фото областного минздрава
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